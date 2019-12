Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 09.12.2019

Weimar (ots)

Einnahmen entwendet

Mehr als 2.500 Euro. Das ist die entwendete Summe aus der Kasse eines Cafés in der Windischenstraße. Vermutlich mit einem entwendeten Generalschlüssel erlangte der oder die Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag Zutritt zu der Lokalität. Hier öffneten er oder sie gewaltsam die Kasse und entwendeten das Geld. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es derzeit noch nicht.

Einbrecher gestellt

Im Keller eines Hotels / Mehrfamilienhauses in der Karl-Haußknecht-Straße schaute eine Frau nicht schlecht, als sie hier durchwühlte Abteile vorfand. Plötzlich stand ein junger Mann vor ihr, der umgehend die Flucht ergriff. Auf der Treppe versuchte ein anderer Hausbewohner den vermeintlichen Dieb festzuhalten. Aufgrund von Schlägen des Einbrechers gegen den Mann misslang das allerdings. Er flüchtete auf seinem Rad vom Tatort. Die informierte Polizei leitete umgehend eine intensive Nahbereichsfahndung ein. Letztlich konnte der Mann dann auf dem Friedhof gestellt und vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte er im Keller bereits mehrere Sachen zusammen gepackt und zur Mitnahme bereitgestellt. Zeitgleich klärte sich der gemeldete Diebstahl eines Fahrrades "Cube" aus der Rittergasse auf. Hiermit war der 23-jährige Täter unterwegs.

In Kleingartenanlage eingebrochen

Mindestens acht Geräteschuppen wurden von einem oder mehreren Tätern in der Kleingartenanlage Kleinroda aufgebrochen. Erst wurde das Tor zu der Gartenanlage beschädigt. Nachdem der oder die Täter dieses Hindernis überwunden hatte, nahmen er oder sie sich die einzelnen Gärten vor. Augenscheinlich hatte man es auf Werkzeuge abgesehen. Da bisher noch nicht alle betroffenen Kleingarteninhaber ermittelt werden konnten, kann zum entwendeten Beutegut noch keine Angabe gemacht werden.

Angetrunken unterwegs

Gleich zwei Fahrzeugführer handelten sich in der Nacht zu heute Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Genusses von Alkohol ein. In der Friedrich-Ebert-Straße wurde kurz vor 3:00 Uhr ein Transporter kontrolliert. Bei dem 31-jährigen Fahrer wurde ein Alkoholwert von 0,8 Promille festgestellt. Ähnlich erging es einem 30-Jährigen, der mit seinem Ford um 3:30 Uhr in der Jenaer Straße kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten den Alkoholgeruch wahrnahmen, ließen sie den Mann pusten - knapp 0,6 Promille.

