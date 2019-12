Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseberichte 06.12.2019 bis 08.12.2019 ID Jena

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde an einer weißen Mauer in der Wilhelm-Stade-Straße in Jena durch einen oder mehrere unbekannte Täter 3 Graffiti in Form von schwarzen Schriftzügen in unterschiedlicher Größe angebracht. An der Mauer entstand ein Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Freitagnachmittag gegen 14:10 Uhr kam es am Fußgängerüberweg in der Naumburger Straße, Ecke Carl-Orff-Straße möglicherweise zur Gefährdung von Passanten und Kindern. An der dortigen Bushaltestelle hielt ein Bus um mehreren Personen u.a. auch Kindern den Aus- und Einstieg zu ermöglichen. Hinter dem Bus hielten hierzu weitere Fahrzeuge, welche die Naumburger Straße in Richtung Porstendorf befuhren. Diese Fahrzeugschlange sowie der haltende Bus wurden durch einen weißen Transporter überholt. Hierbei wurden nach Zeugenaussagen einige Fußgänger gefährdet. Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer befand sich zu diesem Zeitpunkt am Fußgängerüberweg oder im Bus? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer

In der Nacht von Freitag zu Samstag konnte auf dem Gehweg in der Leipziger Straße ein herrenloses Fahrrad durch einen Zeugen aufgefunden werden. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Beamten an ca. 12 abgeparkten Fahrzeugen augenscheinlich neue Beschädigungen fest. Vermutlich fuhr der Radfahrer auf dem Gehweg stadteinwärts und stieß dabei mit seinem Fahrrad aus noch ungeklärter Ursache gegen die abgeparkten PKWs und verursachte Sachschäden. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03641-810.

Diebstahl Kraftrad

Vom Freitag zum Samstag wurde in der Thomas-Mann-Straße ein Kraftrad von einem unbekannten Täter entwendet. Dieses befand sich am Fahrbahnrand abgeparkt neben weiteren Krafträdern. Es wurde eine Anzeige wegen Diebstahls gefertigt.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden zwei Fahrzeuge in der Lessingstraße durch einen unbekannten Täter mittels Backstein beschädigt. Der Backstein konnte vor Ort als Tatmittel sichergestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

