Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Tautendorf (ots)

Am Samstag, gegen 22:25 Uhr, hatte sich auf der L 1073, kurz nach dem Abzweig Eineborn in Richtung Hermsdorf, ein PKW Opel Vectra nach einer Rechtskurve überschlagen. Das Fahrzeug landete in einen Graben. Der Fahrer hatte noch vor Eintreffen der Polizei den PKW verlassen und war in unbekannte Richtung geflüchtet. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass vermutlich ein 18-Jähriger aus Münchenbernsdorf mit dem Opel unterwegs war. Der junge Mann konnte allerdings bis jetzt nicht ausfindig gemacht werden. Am PKW Opel entstand hoher Sachschaden, das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell