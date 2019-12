Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lärmschutzwand in Stadtroda zerstört

Stadtroda (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag zerstörten unbekannte Täter mit brachialer Gewalt drei Glaselemete einer Lärmschutzwand in der Geraer Straße in Stadtroda. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1500,00 Euro geschätzt.

