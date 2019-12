Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Benefizkonzert der Polizei

Ein Dokument

Weimar (ots)

Benefizkonzert

Am Donnerstag, den 12. Dezember 2019, um 18:00 Uhr findet in der Evangelisch-Lutherischen Kirche St. Marien in Bad Berka ein Konzert der anderen Art statt. Das Thüringer Polizeimusikkorps stimmt mit seiner Musik auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Ob klassisch oder modern, besinnlich oder fröhlich wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. - Da Polizisten in erster Instanz aber auch 'nur' Menschen sind und nicht jedes Ereignis spurlos an ihnen vorbei geht, werden zur Unterstützung von Seelsorgeangeboten für betroffene Einsatzkräfte Spenden gesammelt.

