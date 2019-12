LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 06.12.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Einbruch bei Fleischer und Bäcker

In der Buttelstedter Straße stellten die Mitarbeiter einer Bäckereifiliale am heutigen Morgen um kurz vor 4:00 Uhr fest, dass eingebrochen wurde. Nach augenscheinlich mehreren Anläufen schafften es der oder die Täter in die Bäckerei. Jedoch blieb der Weg in den Verkaufsraum verwehrt. Nach ersten Erkenntnissen zogen der oder Diebe ohne Beutegut wieder ab.

Nur kurze Zeit später meldeten Mitarbeiter einer sich in der Nähe befindlichen Fleischerei einen Einbruch bei der Polizei. Hier hebelten unbekannte Täter die Hintertür zum Geschäft auf. Von dort gelangten sie ins Büro und entwendeten einen Tresor mit mehreren tausend Euro.

Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei den Hinweis, dass gerade ein junger Mann Schilder in der Steubenstraße entwendet. Der stark alkoholisierte junge Mann konnte mit einem Aufsteller einer Gaststätte und einem Umleitungsschild angetroffen werden. Was der 19-Jährige damit wollte, konnte er aber nicht darlegen. Sein Alkoholwert: 1,9 Promille.

Unfall nicht bemerkt?

In der Schwanseestraße touchierte der Fahrer eines Hyundai gleich drei Fahrzeuge. Beim Vorbeifahren an den parkenden Pkw schätzte er offensichtlich den seitlichen Abstand falsch ein und streifte den Nissan, VW und Suzuki. Ungeachtet dieses Faux-Pas fuhr der von Zeugen als älterer Herr beschriebene Fahrer weiter. Ob er die Kollisionen nicht bemerkte, wird derzeit ermittelt.

Verkehrsdelikte

Zu einer Verkehrskontrolle gestern Mittag wurde ein 45-jähriger Opel-Fahrer in der Rießnerstraße gebeten. Wie sich herausstellte, war der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Gegen 21:30 Uhr wurde ein Citroen in Buchfahrt angehalten und kontrolliert. Bei dem 63-jährigen Fahrer konnten die Polizisten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,86 Promille.

Tanne beschädigt und geklaut

Am Montag, den 2. Dezember stellten Mitarbeiter der Stadt bei der Festwiese in Schöndorf fest, dass sich jemand über eine Tanne hergemacht hat. Ungefähr auf Brusthöhe wurde die im Jahr 2016 gepflanzte Colorado-Tanne gekappt. Die Spitze fehlt. Vermutlich möchte der Täter diese als Weihnachtsbaum nutzen. Leider wird der Überrest des edlen Baumes jetzt als "Totalschaden" eingestuft. Immerhin hatte er einen Wert von über 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl wurde eingeleitet. Personen, die jemanden in dem Bereich mit Baum und Säge gesehen haben, möchten sich bei der Polizei melden.

