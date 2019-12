Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Nachdem in dieser Woche mehrere Anrufe zum Enkeltrick bei älteren Bürgern eingegangen waren, meldeten sich am Dienstag auch die falschen Polizisten. Ein Anrufer hatte sich bei einer Frau aus Jena als "Herr Graf von der Polizeistation Löbstedt" vorgestellt und mitgeteilt, dass gegen die Angerufene ein Haftbefehl vorläge. Dazu sollte sie in Wiesbaden einen "Herrn Mitschke" kontaktieren, der mehr wüsste. Auch eine entsprechende Telefonnummer (00905511668307) wurde dazu mitgeteilt. Die Vorwahl 0090 führt jedoch direkt in die Türkei und nicht nach Wiesbaden. Der eigentliche Anruf des vermeintlichen Herrn Graf kam mit unterdrückter Rufnummer.

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr wurde die Polizei zum Brand einer Gartenlaube im Munketal gerufen. Kurz nach 15.00 Uhr begann auch die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Die Gartenlaube stand im Vollbrand und brannte komplett herunter. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gibt es derzeit noch keine Angaben.

Ein Fahrrad der Marke Cube im Wert von 2400 Euro wurde bei einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Schelling-Straße gestohlen. Das Mountainbike ist schwarz und befand sich in einem Gemeinschaftskeller. Der Dieb durchtrennte das Fahrradschloss.

Beim Abbiegen von der Schlegelstraße auf die Erlanger Allee übersah ein 73 Jahre alter Opel-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr ein vier Jahre altes Kind, das mit seiner Mutter bei grüner Ampel die Straße überquerte. Beim Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt und kam in die Kindernotaufnahme.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell