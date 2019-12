LPI-J: Achtung Enkeltrick!

Landespolizeiinspektion Jena

Keiner der fünf Versuche unbekannter Täter am Montag über den Enkeltrick an Geld zu kommen, war erfolgreich. Dennoch sorgten die Anrufe bei den betroffenen zum Teil hochbetagten Menschen für enorme Aufregung. Am Telefon war stets eine Frau, die sich als Enkelin ausgab. Sie forderte Beträge zwischen 20.000 und 50.000 Euro für einen Hauskauf. Dabei bot sie auch an, dass die angeblichen Großeltern per Taxi abgeholt würden, damit sie das Geld von der Bank holen könnten. Die Anrufe gab es im Raum Weimar, in Jena und im Saale-Holzland-Kreis. Alle bisher bekannten Angerufenen verhielten sich richtig, nahmen Kontakt mit ihren tatsächlichen Enkelinnen und Verwandten auf und informierten die Polizei. Insofern entstand ihnen kein Schaden.

