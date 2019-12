Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geld aus Bäckereifahrzeug gestohlen

Apolda (ots)

Als der Fahrer eines Bäckereifahrzeugs am zeitigen Samstagmorgen um 05.50 Uhr in Apolda eine Bäckereifiliale in einem großen Einkaufsmarkt in der Bernhard-Prager-Gasse belieferte, nutzte ein Dieb seine Abwesenheit, um in das Auto einzubrechen. Er zertrümmerte die Seitenscheibe des Fahrzeugs und drang so ins Innere vor. Von dort entwendete er die die Tageseinahmen zwei anderer Filialen.

