Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei PKWs fuhren heute gegen 10.00 Uhr hintereinander auf der B 7 von Hainspitz nach Trotz. Am Abzweig Klengel wollte der Fahrer eines PKW nach links abbiegen und musste dazu wegen Gegenverkehrs anhalten. Der nachfolgende Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die jeweils zwei Insassen in den PKWs wurden dabei leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Waldklinikum. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

