Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Sonntag zu Montag bei einem in Apolda, Unterm Schloss geparkten PKW Skoda Oktavia die Beifahrerscheibe ein. Entwendet wurde eine Umhängetasche im Wert von 25 Euro und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell