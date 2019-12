Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht in Hermsdorf

Hermsdorf, Eisenberg (ots)

Am Freitagmorgen zwischen 9:30 und 10:00 Uhr kam es in der Eisenberger Straße in Hermsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes. Ein unbekanntes weißfarbenes Fahrzeug beschädigte beim Ausparken einen abgeparkten Ford Fiesta und flüchtete anschließend pflichtwidrig. Am Ford entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall. Hinweise an die PI Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

