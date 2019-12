Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda vom 01.12.2019

Apolda (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Während der Warenanlieferung im Kaufland Apolda am 30.11.2019 entwendete ein unbekannter Täter in den Morgenstunden innerhalb weniger Minuten aus einem LKW die eingenommenen Tageseinnahmen des Fahrers. Hierzu schlug der Täter die Scheibe auf der Fahrerseite ein, entriegelte die Tür und entnahm den vierstelligen Betrag aus einem gesichert versteckten Behältnis. Anschließend entfernte er sich unbemerkt.

Am 30.11.2019 teilte gegen 06:00 Uhr eine Spaziergängerin, welche mit ihrem Hund die Utenbacher Straße in Apolda entlangging, eine verdächtige Situation mit. Sie hatte beobachtet, wie zwei dunkel gekleidete Männer ein Motorrad auf dem Gehweg und später in eine Kleingartenanlage schoben. Einer der Männer trug zudem Werkzeuge bei sich. Die eingesetzten Funkstreifenwagen konnten zunächst im Bereich der Gartenanlage keine Feststellungen machen. Kurz darauf meldete ein Anwohner der Warschauer Straße, dass jemand in seine Garage eingebrochen sei und sein Motorrad und Werkzeuge entwendet habe. In der weitläufigen Gartenanlage stellten Beamte nur wenig später das abgedeckte Motorrad versteckt in einem Garten eines polizeibekannten Mannes fest. Auch das Werkzeug war dort abgelegt sowie weiteres Beutegut aus vermutlich anderen Diebesstreifzügen.

Durch das aufmerksame Handeln der Spaziergängerin, die Hilfsbereitschaft der Verantwortlichen der Gartenanlage und das professionelle Absuchen durch die Beamten konnte das wertvolle Eigentum eines Apoldaer aufgefunden und wichtige Ermittlungsansätze zur Ergreifung der Täter gewonnen werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell