Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 19-jähriger aus Bad Klosterlausnitz wurde am Mittwoch gegen 13.00 Uhr vom Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in Hermsdorf beim Diebstahl von sechs Büchsen Bier ertappt. Er hatte die Büchsen in seiner Tasche verstaut und den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Vom Detektiv daraufhin angesprochen, zog der junge Mann ein Klappmesser. Dies meint er offenbar als Drohung. Polizeibeamte suchten daraufhin den gesamten Bereich nach ihm ab. Außerdem wurde er, da bereits polizeibekannt, auf den Videoaufnahmen erkannt. Der Beschuldigte wurde am Nachmittag an seiner Wohnanschrift angetroffen und in Gewahrsam genommen. Die Nacht verbrachte er in einer Polizeizelle. Noch wird gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft geprüft, inwieweit gegen den 19-Jährigen ein Haftantrag gestellt wird.

Ein Dieb schliech sich am Mittwochnachmittag in eine Arztpraxis im Eisenberger Stadtzentrum ein. Er stahl einer Angestellten die Geldbörse aus deren Handtasche.

Obwohl er wusste, dass er kein Geld dabei hat, hat ein 43-Jähriger aus Hermsdorf am Mittwochabend in einer Gaststätte in Bad Klosterlausnitz für 43 Euro gegessen und getrunken. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen vor Ort eine Anzeige wegen Zechprellereien gegen den bereits polizeibekannten Mann auf.

Mit brachialer Gewalt sind bisher unbekannte Täter in insgesamt sieben Gärten der Gartenanlage "Rodeland" in Tautenhain eingebrochen. Sie rissen ganze Zaunfelder heraus, traten Türen ein und verwüsteten die Innenräume der Bungalows. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden lediglich aus einem Garten ein Flachbildfernseher, ein Receiver und ein Fotoapparat entwendet. Dem gegenüber steht ein Sachschaden von bis zu 10.000 Euro. Die Einbrüche wurden am heutigen Donnerstagmorgen entdeckt.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage wurde in ein leer stehendes Wohnhaus in Eisenberg, Südstraße, eingebrochen. Offenbar war das Gebäude von einem bisher Unbekannten als Nachtlager benutzt worden. Dabei muss der Eindringling überrascht worden sein, weshalb er das Gebäude verließ. Im Inneren spielte noch das Radio und auch Lebensmittel und Alkohol hat er zurückgelassen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell