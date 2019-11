LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Eine Anzeige wegen Notrufmissbrauchs läuft gegen eine 53 Jahre alte Frau aus Jena. Sie hatte am Mittwochabend kurz vor 23.00 Uhr den Rettungsdienst informiert und mitgeteilt, dass eine Verwandte Medikamente eingenommen hätte und die Gefahr eines Suizid bestehen würde. In einem weiteren Anruf teilte sie mit, dass ihre Verwandte sogar gedroht hätte, ihr Haus in die Luft zu sprengen. Dass dies ganz und gar nicht den Tatsachen entsprach, stellten die Beamten fest, als sie bei der betreffenden Frau klingelten. Auch die alkoholisierte Anruferin wurde ausfindig gemacht. Hintergrund ihrer falschen Angaben war wohl ein Streit. Die Beschuldigte wurde dann am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr noch einmal festgestellt, als sie im Stadtgebiet mit ihrem Pkw unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab zu diesem Zeitpunkt noch 0,65 Promille. Sie musste sich daraufhin im Klinikum eine Blutentnahme unterziehen, ihre Fahrzeugschlüssel stellten die Polizeibeamten zur Gefahrenabwehr sicher.

Über die Rettungsleitstelle erfuhr die Polizei in der Nacht zum Donnerstag gegen 01.00 Uhr von einem verletzten Mann, der im Bereich der Stadtkirche aufgefunden wurde. Der 40-Jährige war offenbar von drei bisher unbekannten Tätern geschlagen worden. Dabei benutzten die Schläger eine Krücke, die einer der drei dabei hatte, um auf das am Boden liegende Opfer einzuschlagen. Er trug mehrere stark blutende Platzwunden davon. Die Täter entfernten sich in Richtung Johannesstraße. Kann jemand weitere Angaben zu dieser Körperverletzung machen? Hinweise erbeten an die Polizei Jena Tel. 03641-810

Ein Streit zwischen jungen Eltern führte dazu, dass in der Nacht zum Donnerstag gegen 03.30 Uhr Rettungsdienst und Polizei im Einsatz waren. Die junge Mutter hatte das Kind weinen lassen und wollte, dass es sich in den Schlaf weint. Das wollte der junge Vater nicht und nahm das Kind auf den Arm, woraufhin er von der jungen Frau mit einem Messer genötigt wurde, das Kind wieder in sein Bett zu legen. Daraufhin schloss sich die junge Frau ein. Die eingesetzten Rettungskräfte und Polizeibeamten konnten die Situation klären. Alle Personen verblieben in der Wohnung.

