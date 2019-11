LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Am Mittwochmorgen wollte eine 53jährige VW-Fahrerin ihr Fahrzeug in der Wilhelmstraße in Apolda abstellen. Dabei streifte sie einen parkenden Pkw und es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Ähnliches geschah auch am Nachmittag in der Weimarische Straße als ein 33-Jähriger beim Zurücksetzen mit seinem Peugeot gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Auch hier entstand ein geringer Sachschaden und niemand wurde verletzt.

