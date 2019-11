Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Zeitraum von Dienstag, den 26.11.2019 06:00 Uhr bis Mittwoch, den 27.11.2019 06:00 Uhr für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda

Kriminalitätslage:

kein Lagebeitrag

Verkehrsgeschehen:

Am 26.11.2019 ereignete sich gegen etwa 17:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Ortslage Utenbach in der Oberen Straße. Hier parkte der Halter des Fahrzeugs Pkw Ford mit seinem Fahrzeug und war gerade dabei sein Fahrzeug auszuräumen, als ein unbekannter Pkw beim Vorbeifahren plötzlich den rechten Außenspiegel berührte und diesen beschädigte. Anschließend setzte der bislang unbekannte Fahrer seine Fahrt ungehindert fort und verließ damit pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Apolda.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 27.11.2019 gegen etwa 00:40 Uhr nachts auf der Landstraße zwischen Pfiffelbach und Oberreißen. Hier befuhr der Fahrer eines Pkw Opel die Straße aus Richtung Pfiffelbach kommend in Richtung Oberreißen und geriet eigen Angaben nach in den Straßengraben, nachdem er einem Reh ausweichen musste. Die Polizei stellte anschließend vor Ort Atemalkoholwert beim Verunfallten von 1,05 Promille fest. Der Fahrer selbst wurde nicht verletzt, es entstand keinerlei Sachschaden.

