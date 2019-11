LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 26.11.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Wildunfall Am Montag, 25.11.2019, 17:15 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bad Sulza und Eckolstädt. Der Fahrer eines Jeep Renegade befuhr den Feldweg am Windpark. In der Folge kreuzten Rehe die Fahrbahn. Der verantwortliche Fahrzeugführer musste bremsen, rutschte mit seinem Pkw in den Graben und fuhr gegen einen Baum. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

