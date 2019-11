Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 25.11.2019

Apolda (ots)

Medieninformation Durchwahl: Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda 25. November 2019 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de Einbruch in Jugendklub In der Zeit vom 22.11.2019 bis zum 24.11.2019 drangen unbekannte Täter in den Jugendklub in der Christian-Zimmermann-Straße ein. Die Täter öffneten die Eingangstür gewaltsam und verschafften sich somit Zutritt zum Innenbereich. Im Jugendklub wurden die Räume durchwühlt. Die Täter entwendeten mehrere Spielekonsolen, einen Fernseher und Bargeld. Der Gesamtwert beträgt ca. 2000 Euro. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Unter Drogen gefahren Am Montag, 25.11.1029, 01:30 Uhr, wurde die 23 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel in Apolda, Beethovenstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die verantwortliche Fahrzeugführerin unter Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell