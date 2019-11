Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung

Jena (ots)

Am Samstag Morgen, um 01:40 Uhr, kam es auf dem Eichplatz in Jena zu einem Übergriff auf eine männliche Person durch drei unbekannte männliche Personen. Bei der Auseinandersetzung sollen Flaschen zerschlagen worden sein. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit unbekannt. Nach dem Übergriff sind die drei Tatverdächtigen in unbekannte Richtung geflüchtet. Wenig später verließ auch der Geschädigte die Örtlichkeit. Inwieweit jemand bei der Auseinandersetzung verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

