Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontrollen der Polizei Jena

Jena (ots)

Am Freitagabend, um 23:43 Uhr wurde ein männlicher Fahrradfahrer in der Knebelstraße in Jena fahrend festgestellt und kontrolliert. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Gericht muss nun über die Strafe entscheiden.

Am Samstag, um 01:50 Uhr, wurde in der Felix- Auerbach- Straße in Jena eine Verkehrskontrolle bei einem ausländischen Fahrzeugführer durchgeführt. Dieser händigte die erforderlichen Papiere der Polizei aus. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer ein Fahrverbot für die Bundesrepublik Deutschland hat. Dieser hat sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht.

Am Samstag, um 01:29 Uhr wurde ein männlicher Fahrradfahrer in der Otto- Schott- Straße in Jena mit Schlangenlinien fahrend festgestellt und kontrolliert. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Gericht muss nun über die Strafe entscheiden

