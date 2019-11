Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Eine 23 Jahre alte polizeibekannte junge Frau hat am Donnerstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt nach einem Ladendiebstahl ihre Handtasche zurückgelassen. Als sie beim Diebstahl eines Parfüms für 67 Euro ertappt wurde, ließ sie die Tasche samt ihrer Beute stehen und flüchtete. Ein Ermittlungsverfahren läuft.

Ein Sicherheitsdienst meldete der Polizei in der Nacht zum Freitag gegen 02.30 Uhr, dass drei Männer im Außenbereich eines Autohauses in Jena herum streichen. Ein weißer Transporter sei dann plötzlich weggefahren. Polizeibeamte konnten den beschriebenen Mercedes Sprinter wenige Minuten später auf der Stadtrodaer Straße in Höhe der Autobahnanschlussstelle stoppen. Im Inneren fanden sie eine Vielzahl von Fahrzeugteilen und drei Fahrzeugbatterien alle für PKW der Marke Porsche. Die Teile waren zum Teil feucht und Gras klebte daran. Obwohl die Beamten mehrere Autohäuser im Umkreis abprüften, konnte nicht herausgefunden werden, wohin diese Autoteile gehörten. Sie wurden daher zur Gefahrenabwehr und weil die drei Fahrzeuginsassen (20, 29, 31, alle polnisch) keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten, sichergestellt.

In der Mönchsgasse brannte heute gegen 10.30 Uhr an einem Wohnhaus ein Carport. Die Feuerwehr war im Einsatz. Es gelang den Kameraden, ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus und eine Nachbargarage zu verhindern. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, ebenso die Schadenshöhe.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell