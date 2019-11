Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda

Der Fahrer eines PKW Golf musste am 21.11.2019 verkehrsbedingt sein Fahrzeug in Apolda, Reuschelstraße abbremsen, was ein folgender Mopedfahrer zu spät bemerkte und auffuhr. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Nach einem Bürgerhinweis konnten in einem Keller in Apolda, Niemöllerstraße zwei Fahrräder und Fahrradrahmen festgestellt werden, welche aus verschiedenen Diebstahlshandlungen stammen. Weitere Ermittlungen dazu laufen.

Ein aufmerksamer Bürger informierte am 22.11.2019 gegen 03:40 Uhr die Polizei, dass er auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Apolda, Am Weimarer Berg zwei Personen mit Taschenlampen hat wegrennen sehen. Eine sofortige Prüfung vor Ort ergab einen Einbruch in eine Bäckerei. Eine Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Ein Täter wird als groß, dünn, mit heller Hose und dunkler Jacke beschrieben. Zum Sachschaden und Beutegut können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

