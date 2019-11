Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Einen Sachschaden von über 4.000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer an einem in Apolda, Utenbacher Straße (Höhe Einfahrt REWE) geparkten weißen PKW Opel Karl in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Mittwochabend kam es zwischen Escheroda und Niedertrebra zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW Ford und einem Reh, welchen das Tier nicht überlebte.

Positiv verlief der Drogentest bei einem Skoda Fahrer am 20.11.2019 in Apolda, Buttstädter Straße. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige aufgenommen.

