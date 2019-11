Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Die Polizei zum Fußballspiel am Freitag FC Carl Zeiss Jena gegen den Halleschen FC

Jena (ots)

Die Polizei weist auf erhebliche Verkehrsprobleme und Parkplatzmangel im Stadionumfeld und der Innenstadt hin, die am Freitagabend im Zusammenhang mit dem Fußballspiel und der gleichzeitig stattfindenden "Langen Nacht der Wissenschaften" zu erwarten sind. Insofern ist es besonders wichtig, dass einheimische Fans den öffentlichen Nahverkehr bei ihrer Anreise ins Stadion nutzen. Wie immer gelten die Eintrittskarten zum Spiel als Fahrschein. Außerdem wurde durch den Jenaer Nahverkehr die Taktung von Bussen und Bahnen erhöht. Gleichzeitig ist es gelungen, die Stadtrodaer Straße als wichtigste Verkehrsader auf allen vier Fahrspuren zu öffnen, was zur Entspannung des Feierabend- und Besucherverkehrs beitragen wird.

In Kooperation zwischen der Stadt Jena und dem Verein wird es für alle Besucher, die am Freitag mit Zügen anreisen, einen Gratis-Glühwein geben. Dieser wird gegen Vorlage des Zugtickets vor dem Gäste-Einlass und für die einheimischen Fans an den bekannten Getränkecontainern im Stadion ausgeschenkt. Die Polizei hat in den Sicherheitsberatungen in Vorbereitung des Spiels keine Bedenken gegen diese sicherheits- und umweltrelevante kleine "Alkoholidee" geäußert.

Mit Einsatzkräften aus Thüringen und Sachsen-Anhalt wird die Polizei die Trennung der Fans gewährleisten und auf einen friedlichen Verlauf der Veranstaltung hinwirken.

