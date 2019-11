LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 20.11.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Mülltonne gebrannt In den frühen Mittwochmorgenstunden kamen Polizei und Feuerwehr in der Gropiusstraße zum Einsatz. Eine sehr nah an einer Gebäudefassade stehende 1000l Papiermülltonne stand in Flammen. Glücklicherweise griffen die Flammen nicht auf das angrenzende Haus über. Der Müllcontainer ist vollständig zerstört. Es wird von Brandstiftung ausgegangen.

Wilder Westen In der Nacht zu Mittwoch wurden auf der Straße zwischen Weimar und Ettersberg zwei Ponys festgestellt. Trotz intensiver Recherche konnte der Besitzer der Tiere zu dieser nachtschlafenden Zeit nicht ausfindig gemacht werden. Eine Tierliebhaberin aus Stedten a.E. half den Polizisten vor Ort. Sie bot an, die Tiere bei sich unterzustellen, bis der Besitzer gefunden ist - ein Fall für den polizeilichen Gewahrsam seien sie ja wohl nicht. Am Mittwochmorgen meldete sich dann die nach ihren Tieren suchende Besitzerin der Ponys. Wie sich herausstellte haben die beiden 'Ausbrecher' ihren Ausflug in Kleinobringen gestartet. Die Rückführung der Beiden wurde bereits in die Wege geleitet.

Trickbetrüger am Telefon Bei mindestens zwei Familien meldete sich im Verlauf des Dienstags telefonisch eine junge Frau. In beiden Fällen gab sie an, dass es sich um die Enkelin der älteren Angerufenen handele, die in einen Unfall verwickelt gewesen sei. Nun bräuchte sie dringend 20.000 Euro, da sie sonst ihren Führerschein verlieren würde. Zur Bekräftigung der Argumentation kam dann ein Mann ans Telefon, einmal in der Rolle eines Polizisten, einmal sich als Anwalt ausgebend, der die Angaben bestätigte und die Dringlichkeit in den Vordergrund rückte. Vermutlich aber merkten die Betrüger, dass sie ihre auserkorenen Opfer nicht zu einer Geldübergabe bewegen konnten und brachen das Gespräch ab. Auch zu einem weiteren Kontaktversuch kam es in beiden Fällen nicht. Die Polizei warnt eindringlich davor, solchen Aufforderungen nachzukommen. Im Zweifel sollte immer Kontakt zur örtlichen Polizei, Familienangehörigen oder sonstigen Vertrauenspersonen aufgenommen werden.

Verkehrsgeschehen Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Weimar 15 Unfälle. Hierbei entstanden teils erhebliche Sachschäden an 25 Fahrzeugen. Ein 45-jähriger Mann wurde leicht verletzt als er mit seinem Ford nahe Kleinlohma einem Wildschwein auswich und bei diesem Manöver von der Straße abkam. Bei zwei der Unfälle entfernten sich die Unfallverursacher widerrechtlich vom Unfallort. In Summe aber handelte es sich überwiegend um sogenannte Kleinunfälle.

