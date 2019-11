LPI-J: Medieninformation ID Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Straßenbahn in Jena entglast

Am 16.11.2019, gegen00:10 Uhr, stand eine Jenaer Straßenbahn in der Naumburger Straße an der Endhaltestelle. Nach Zeugenaussagen näherten sich mehrere dunkel bekleidete Personen und bewarfen die Bahn mit Farbbeuteln und zerstörten mehrere Scheiben des Fahrzeuges indem sie Steine gegen diese warfen. Nach dem Anschlage flüchtenden die Täter in Richtung Egelssee. Laut erster Schätzung des Jenaers Nahverkehrs entstand ein Schaden von über 10 000.- EURO. Die angegriffene Bahn war mit Werbung der Bundeswehr Karriereberatung beklebt.

