Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Weimar 17.11.2019

Weimar (ots)

Pkw-Scheibe zerstört In der Nacht zu Samstag schlugen unbekannte Täter bei einem geparkten Pkw Skoda in der Moskauer Straße die Heckscheibe ein. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Drogenfunde Während der Realisierung eines Haftbefehls in Kranichfeld konnten die Beamten in der Wohnung einer 23-Jährigen geringe Mengen Betäubungsmittel feststellen. Den Haftbefehl konnte sie durch Zahlung der Geldstrafe abwenden.

Polizeibeamte kontrollierten am Freitag 12 Uhr in der Lützendorfer Straße einen 44-jährigen Radfahrer. Bei einer freiwilligen Nachschau seiner Sachen konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt werden.

Kellereinbruch Bei einem Kellereinbruch in der Prager Straße öffneten unbekannte Täter gewaltsam mehrere Abteile und entwendeten aus einem Abteil einen Kühlschrank und eine Spielekonsole.

Ein weiterer Kellereinbruch ereignete sich in der Nacht zu Samstag in der Jenaer Straße. Hier öffneten unbekannte Täter drei Kellerboxen und durchsuchten diese. Aus einer Box wurden Fahrradteile im Wert von 50 Euro entwendet.

Briefkasten beschädigt Samstagmorgen nahmen unbekannte Täter in der Windmühlenstraße einen privaten Briefkasten von einer Mauer ab. Anschließend zerstörten sie diesen. Teile des Briefkastens konnten in der Nähe aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Lkw aufgebrochen In der Nacht zu Samstag entfernten unbekannte Täter in der Aralallee in Mellingen die Verplombung der Laderaumtüren eines Lkw. Anschließend öffneten sie den Laderaum und durchsuchten diesen ohne etwas zu entwenden.

Bei Unfall schwer verletzt Am Freitag 13:45 Uhr wurde eine 36-jährige Fahrzeugführerin bei einem Unfall nahe Blankenhain schwer verletzt. Sie fuhr aus Blankenhain kommend in Richtung Kleinlohma. Am Ausgang einer Rechtskurve verlor sie aus aufgeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem Feld zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Leicht verletzt bei Auffahrunfall Am Samstag um 12:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer die Rudolstädter Straße in Gelmeroda aus Legefeld kommend Richtung Weimar. Vor ihm fuhr ein 58-Jähriger. Dieser musste verkehrsbedingt anhalten. Das wiederum bemerkte der 21-Jährige zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt und ins Klinikum eingeliefert.

Verkehrsdelikte Am Samstag 08:30 Uhr kam den Beamten in der Ernst-Busse-Straße ein Pkw Audi besetzt mit zwei männlichen Personen entgegen. Die Beamten wendeten und wollten das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen. Der Audi hatte zwischenzeitlich beschleunigt und wurde kurz aus den Augen verloren. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass Fahrer und Beifahrer die Plätze getauscht hatten. Der 24-jährige jetzige Beifahrer gab spontan an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei und zuvor auch am Steuer saß. Eine Anzeige Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde erstattet.

Bei einem 29-jährigen VW-Fahrer in der Jenaer Straße reagierte der durchgeführte Drogentest am Samstag 13:15 Uhr positiv.

Ein ebenfalls positives Ergebnis ergab der Drogentest am Samstag 15:15 Uhr bei einem 37-jährigen VW-Fahrer in der Nordstraße. Sonntagmorgen 04:00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Erfurter Straße einen Radfahrer welcher ohne Beleuchtung unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

