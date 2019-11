Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 17.11.2019

Apolda (ots)

Medieninformation Durchwahl: Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda 17. November 2019 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de

Am Freitag, 15.11.2019, 10:30 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Pfiffelbach, Willerstedter Straße. Der Fahrer eines Pkw Audi A4 wollte das Gelände der Tankstelle verlassen und nach links auf die Willerstedter Straße abbiegen. Dabei übersah der verantwortliche Fahrzeugführer einen von rechts kommenden Pkw Ford Focus. Die Fahrerin des Pkw Ford Focus konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Verkehrsunfall ohne Personenschaden Am 16.11.2019 gegen 19:50 Uhr kam es zum Unfall in Bad Sulza, Obere Marktstraße. Der Fahrer eines Pkw Opel Astra befuhr die Obere Markstraße in Richtung Waidstraße. Während der Fahrt kam er nach rechts von der Straße ab und streifte einen parkenden Pkw Skoda Octavia. Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Rückwärts gefahren Am 16.11.2019, 17:20 Uhr ereignete sich ein Unfall auf dem Gelände der Tankstelle in Obertrebra. Der Fahrer eines Pkw VW Golf befand sich außerhalb seines Kfz. und betankte seinen Pkw. Die Fahrerin eines Pkw Renault Twingo fuhr nach dem Tanken rückwärts. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Personen wurden beim Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Fahrzeug beschädigt In der Nacht vom 15.11.2019 zum 16.11.2019 beschädigten unbekannte Täter einen Pkw BMW Coupe. Das Fahrzeug des Geschädigten stand zur Tatzeit ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in Apolda, Jakobstraße. Durch einen Schlag gegen die Kofferraumklappe wurde diese beschädigt. In der Kofferraumklappe wurde eine große Delle festgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell