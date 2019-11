Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Prävention in Supermarkt

Hermsdorf, Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mehrere Kunden des Globus-Marktes Hermsdorf wurden am Donnerstagvormittag durch Polizeibeamte angesprochen. Die beiden Beamten, einer in Zivil und einer in Uniform, machten auf günstige Gelegenheiten für Handtaschen- und Geldbörsendiebe aufmerksam.

Häufig legen Kunden Taschen in die Einkaufswagen oder hängen sie an den Griff und lassen den Wagen dann kurzzeitig außer Acht, während sie sich den Regalen zuwenden. Wird der Diebstahl dann beim Bezahlen bemerkt, haben sich die Diebe oft bereits am Konto der Opfer bedient. Im günstigsten Fall wurde die Geldbörse weggeworfen und nur das Bargeld entnommen.

15 mal bot sich dem Zivilbeamten in eineinhalb Stunden die Gelegenheit zum Diebstahl. In allen Fällen wurden die Betreffenden auf ihr leichtfertiges Verhalten aufmerksam gemacht.

