LPI-J: Meldungen aus Jena

Offenbar nutzte ein bisher unbekannter Täter am Donnerstagabend auf dem Kaufland-Parkplatz in der Naumburger Straße eine günstige Gelegenheit um ein kleines grünes Kinderfahrrad zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete, wie sich der Mann einen Einkaufswagen nahm und damit in den Markt gehen wollte. Als er das ungesicherte Rad an einer Hecke bemerkte, ließ er den Wagen stehen und brachte das Rad zu seinem Auto. Die Ermittlungen zu dem Mann laufen.

Wegen Fahrerflucht wird gegen den bisher noch unbekannten Fahrer eines Kleintransporters ermittelt, der am heutigen Freitagmorgen kurz nach 7.00 Uhr in der Fritz Ritter-Straße einen Mitarbeiter der Stadt-Entsorgung touchiert hat, der dort gerade mit Entrümpelungsarbeiten beschäftigt war. Der Fahrerdes Transporters war mit seinem Fahrzeug auf den Fußweg ausgewichen, um schneller voranzukommen. Der 51 Jahre alte Arbeiter war dem Auto noch hinterher gelaufen und hatte versucht, den Fahrer zu stoppen. Allerdings fuhr der Fahrer nach kurzem Halt so schnell an, dass der Arbeiter zur Seite springen musste. Die Ermittlungen zu dem Fahrer des Kleintransporters laufen.

