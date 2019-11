Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Untersuchungshaft angeordnet

Weimarer Land (ots)

Wegen versuchter Tötung wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Erfurt in dieser Woche Haftbefehl gegen einen 33-jährigen Mann aus Blankenhain erlassen. Er wurde am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Er wird beschuldigt, am späten Abend des 18. Oktober einen 43-Jährigen in dessen Garage in Blankenhain durch mehrere und länger andauernde Schläge auf den Kopf schwer verletzt zu haben. Ein Zeuge hatte auf die Hilferufe des Opfers reagiert, die Tat noch gesehen und das schwer verletzte Opfer mit einem anderen Helfer umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Polizeibeamte nahmen den 33-jährigen Tatverdächtigen unmittelbar darauf vorläufig fest. Dabei leistete jener Widerstand. Auch er kam vorerst ins Krankenhaus, da er erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Die Ermittlungen zum Motiv für die brutalen Misshandlungen laufen noch.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell