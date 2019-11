Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Notruf missbraucht - Tatverdächtiger ermittelt

Am 25. Oktober suchte die Jenaer Polizei nach Zeugen für einen Vorfall, der sich bereits am Freitag, den 11. Oktober in der Tiefgarage des Einkaufscenters "Neue Mitte" ereignet hatte. Ein Mann hatte um 21.00 Uhr den Feuermelder neben dem Kassenautomaten eingeschlagen und anschließend die Tiefgarage verlassen. Der Alarm führte dazu, dass die Feuerwehr umgehend und wie sich herausstellte umsonst zur Tiefgarage ausrückte. Ermittelt wurde daraufhin wegen Notrufmissbrauchs, die Polizei bat um Zeugenhinweise. Anhand von Videoaufnahmen konnte jetzt ein 61 Jahre alter Mann aus Jena als Tatverdächtiger ermittelt werden. Ihm werden inzwischen noch zwei weitere Handlungen angelastet. Dies betraf am gleichen Tag einen eingeschlagenen Feuermelder in der Sparkasse und am 21. Oktober einen Feuermelder in der Mensa des Studierendenwerkes. Ein Polizeibeamter hatte den Mann auf den Videoaufnahmen erkannt. Als Motiv gab der Beschuldigte an, dass er verärgert war und sich abreagierte.

