Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 14.11.2019

Apolda (ots)

In den Nachtstunden vom Dienstag zum Mittwoch schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines in der Apoldaer Promenadenstraße abgestellten VW Caddy ein, Sachschaden 500 EUR. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet.

Zwischen 08:30 und 09:00 Uhr, am 13.11.2019 parkte die Besitzerin eines Opels Insigna ihr Fahrzeug ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Bad Sulzaer Kurpark ab. Nach Spurenlage kollidierte ein anderer Fahrzeugführer beim Ausparken mit der hinteren rechten Fahrzeugseite des Opels und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen Sachschaden 1.000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Gegen 11:00 Uhr, am 13.11.2019 befuhren in dieser Reihenfolge der Fahrer eines Pkw Ford, der eines Pkw Toyota und der eines Pkw Golf in Apolda den Heidenberg zur Robert-Koch-Straße. Vor der Lichtzeichenanlage, an der Einmündung Robert-Koch-Straße, stoppten der Fahrer des Fords und der des Toyotas ihre Fahrzeuge, da die Ampel "Rot" zeigte. Durch Unachtsamkeit erkannte der Golf Fahrer das Anhalten der vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät und schaffte es nicht mehr seinen Golf rechtzeitig zum Stehen zu bekommen. Durch den Aufprall wurde der Toyota nach vorn geschoben und prallte auf den Ford. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die entstandenen Unfallschäden werden auf ca. 3.000 EUR beziffert.

