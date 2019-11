Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 14.11.2019

Weimar (ots)

Radfahrerin verletzt

Eine 52-jährige Frau wurde am Donnerstagmorgen in der Ernst-Busse-Straße verletzt. Der Fahrer (49) eines VW war im Begriff nach rechts in die Schillerhöhe abzubiegen, als er die neben ihn fahrende Radfahrerin übersah. Es kam zur Kollision - die Frau stürzte und musste im Klinikum behandelt werden.

Aufmerksamer Nachbar

In der abendlichen Dämmerung fielen einer Anwohnerin der Asbachstraße zwei Männer auf, die sich im Hinterhof des Mehrfamilienhauses aufhielten und sich die hier abgestellten Fahrräder anschauten. Das Verhalten der ihr unbekannten Männer kam der Frau eigenartig vor. Sie sprach die Beiden an, woraufhin diese sofort das Weite suchten.

Brand nahe Gestüt

Am Mittwochmorgen wurde über Notruf ein brennender Traktor bei einem Pferdegestüt in Niederzimmern mitgeteilt. Vor Ort konnten alle Rettungskräfte durchatmen. Es handelte sich lediglich um einen Rasentraktor, der während der Mäharbeiten aus noch ungeklärtem Grund Feuer fing. Für Mensch und Tier bestand zu keiner Zeit Gefahr und außer an dem Gefährt selbst entstand kein weiterer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell