Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Gefährdung im Straßenverkehr

Stadtroda (ots)

Am Mittwochvormittag wirkte ein Mann mehrfach gefährdend auf den fließenden Straßenverkehr in der Neustädter Straße ein, indem er einen Rucksack vor die vorbeifahrenden Fahrzeuge warf. Weiterhin sprang er selbst vor mehrere Fahrzeuge, sodass diese stark abbremsen und ausweichen mussten. Aufgrund der Eigengefährdung wurde der 47-jährige Mann in ein Krankenhaus unverletzt eingeliefert. Zu einem Unfall ist es glücklicherweise nicht gekommen. Die betreffenden Autofahrer werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428/64-0 zu melden.

