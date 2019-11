LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Auf der Baustelle am Spitzweidenweg am ehemaligen Güterbahnhof ist am Dienstag gegen Mittag auf weichem Untergrund eine Straßenwalze umgekippt. Der Fahrer (52) konnte noch aus seinem Führerstand herausspringen. Er zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur Behandlung ins Klinikum.

Einen Platzverweis mussten Polizeibeamte Dienstagmittag gegen einen 37-jährigen Besucher des Klinikums aussprechen. Er hatte sich äußerst aggressiv am Einlass verhalten, dies auch gegen den hinzu gezogenen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, gegen den es bereits zu Tätlichkeiten gekommen war. Auch den Anweisungen der Polizeibeamten leistete der Mann nicht Folge, so dass diese Pfefferspray gegen ihn einsetzen mussten. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung aufgenommen.

Unbekannte Betrüger riefen am Dienstag über mehrere Stunden hinweg einen älteren Mann aus Jena an und gaben sich als Polizisten und Staatsanwalt aus. Sie brachten ihn dazu, auf seinem Computer ein Programm zur Fremdsteuerung (Team Viewer oder Ähnliches) zu installieren, wodurch die Betrüger Zugang zum Online-Banking des Mannes erlangten. Auf diese Art und Weise führten Sie eine Überweisung in Höhe von 11.000 Euro durch. Die Überweisung kam jedoch nicht zustande und wurde durch die Bank gestoppt.

Mit einem Trick gelang es einem Betrügerpaar am Nachmittag in die Kasse eines Süßwarengeschäfts auf dem Löbdergraben zu greifen. Ein Mann lenkte die Verkäuferin ab. Währenddessen betrat die Frau den Laden und bediente sich in einem unbeobachteten Moment an der Kasse. Sie gelangt in den Besitz von mehreren Hundert Euro. So wird das Paar beschrieben:

Mann: circa 40 Jahre alt, circa 1,85 m groß, sehr schlank, dunkles lockiges Haar, südosteuropäischer Typ, sprach mit starkem Akzent, war dunkel gekleidet

Frau: circa 50 Jahre alt, circa 1,65 m groß, dunkles langes Haar

Wo sind die beiden noch in Erscheinung getreten? Hinweis erbeten an die Polizei in Jena unter Tel. 03641810

Ohne auf die herannahende Straßenbahn zur achten, überquerte kurz nach 18.00 Uhr ein 83 Jahre alter Fußgänger die Straße vom Klinikum in Richtung Platanenstraße. Der Straßenbahnfahrer leitete eine Notbremsung ein, konnte aber eine Kollision mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden. Der Mann wurde leicht verletzt und kam ins Klinikum

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend kurz vor 19.00 Uhr auf der Westbahnhofstraße gestürzt. In Höhe des Ärztehauses fuhr der 33-Jährige auf dem Radweg, der auf der Fahrbahn verläuft. Der Fahrer eines BMW kam zu weit nach rechts und touchierte den Radfahrer. Dieser stürzte und zog sich eine Fußverletzung zu.

