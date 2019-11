LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 13.11.2019

Landespolizeiinspektion Jena

In den Nachtstunden vom Montag zum Dienstag beschmierten unbekannte Täter im Apoldaer Stadtgebiet mehrere Stromverteilerkästen, Werbeplakate und Gebäudeteile mit roter und schwarzer Sprühfarbe, mit Symbolen des Fahrzeugherstellers Audi.

Unbekannte Täter hebelten in den Nachtstunden vom 11.11. zum 12.11.2019 ein Fenster der Terrasse der Kindertagesstätte Elefantenknirpse im Niederroßlaer Schlosshof auf, um so in das Innere zu gelangen. In der weiteren Folge wurde die Bürotür im Obergeschoss aufgebrochen, Sachschäden ca. 400 EUR. Aus dem Büro wurde eine Geldkassette mit Bargeld entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Gegen 17:00 Uhr, am 12.11.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Hyundai die Landstraße von Oberreißen nach Niederreißen. Kurz hinter Oberreißen querte plötzlich ein Reh die Straße, in dessen Folge das Wild mit dem Fahrzeug kollidierte, Sachschaden ca. 500 EUR. Das Reh lief auf dem angrenzenden Feld davon.

