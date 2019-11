LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 12.11.2019

Landespolizeiinspektion Jena

In KiTa eingebrochen In den Kindergarten "Wiesenhüpfer" Mechelroda brachen Unbekannte während des vergangenen Wochenendes ein. Vermutlich durch ein Fenster verschafften sie sich Zutritt zur Einrichtung und gingen hier zielgerichtet in das Büro der Leiterin. Aus einem Schrank entwendeten sie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Versuchter Einbruch Ebenfalls während des vergangenen Wochenendes versuchten Diebe auf eine Baustelle in Legefeld einzubrechen. Mit einer Flex versuchten sie eine Baustellennebentür zu dem Rohbau zu öffnen. Glück dem, der sein Handwerk versteht. Die Tür hielt stand und den Einbrechern gelang es nicht sich Zutritt zu verschaffen. Nichts desto trotz entstand an der Tür ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Fahrrad gestohlen Der Inhaber einer Weimarer Pension meldete am Wochenende eines seiner Fahrräder als gestohlen. Nunmehr fand er es zum Verkauf angeboten auf einer Verkaufsplattform wieder. Gemeinsam mit der Polizei suchte er den Verkäufer bei der Übergabe auf. Es stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um das entwendete Rad handelte. Dessen nicht genug, stießen die Beamten in der Wohnung des Verkäufers auf weitere hochwertige Fahrräder und Betäubungsmittel.

Zeugen gesucht Bereits am Abend des 13. Oktober 2019 kam es in der Schwabestraße zu einem Zwischenfall mit einem Hund. Eine Frau (54) ging mit ihrem Hund, einem Bichon Frisé Gassi, als ihnen aus der Cranachstraße ein anderer großer Hund, vermutlich ein Boxer, entgegengerannt kam. Das Tier war nicht angeleint und reagierte auch nicht auf die Rufe seines Herrchens. Er rammte die Frau, welche zu Boden stürzte und sich eine Kopfplatzwunde und mehrere Hämatome zuzog. Anschließend fügte er dem Bichon Frisé mehrere Bisswunden zu. Beide mussten (tier-)ärztlich versorgt werden. Der ca. 25-30 Jahre alte Hundebesitzer entfernte sich nach dem Vorfall vom Ort des Geschehens. Zwei ihn begleitende junge Männer nahmen sich der Frau an - boten Hilfe an und verständigten einen Rettungswagen. Hinzukommende Nachbarn leisteten ebenfalls Erste Hilfe. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall, allen voran die beiden Männer, die mit dem Hundebesitzer unterwegs waren. Bisher ist lediglich bekannt, dass sie im Vorfeld mit ihm Tischtennis spielten.

