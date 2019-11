Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 12.11.2019

Apolda (ots)

In den Mittagsstunden des 10.11.2019 zerkratzten unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack der hinteren Beifahrertür eines in der Apoldaer Lessingstraße abgestellten grauen Pkw Mercedes

Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannt Täter die amtliche Kennzeichentafel BLK-OK 100, von einem auf einer Baustelle in der Apoldaer Bachstraße abgestellten Lkw. Im gleichen Tatzeitraum wurde der linke Außenspiegel von einem in der Apoldaer Rittergasse abgestellten Pkw Opel Mokka entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Gegen 07:30 Uhr, am 11.11.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Audi die B87, aus Richtung Rannstedt kommend nach Apolda. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Fahrer eines Pkw VW Passat die Landstraße von Wickerstedt zur B87 und bog nach links in Richtung Apolda ab. Der VW Fahrer räumte nicht die Vorfahrt ein und stieß mit dem Audi zusammen. Personen wurden nicht verletzt.

