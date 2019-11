Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntagmittag stellte eine Familie aus Bürgel fest, dass offenbar jemand gegen ihre Hausmauer gefahren war. Polizeibeamte fanden dann in kurzer Entfernung einen VW abgestellt und verschlossen vor. Die Unfallschäden an dem Auto passten zu der Beschädigung an der Hausmauer. Die Besitzerin des VW wurde telefonisch erreicht. Neben der Hauswand hatte sie noch zwei Pfeiler touchiert. Wegen eines Reifenschadens musste sie ihr Auto dann abstellen. Der Unfall selbst passiert bereits in der vorangegangenen Nacht gegen Mitternacht. Gegen die 31 Jahre alte Frau läuft jetzt eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Auf der Landstraße von Bad Klosterlausnitz in Richtung Schöngleina erfasste der Fahrer eines Mitsubishi am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr ein Wildschwein. Das Tier war am Abzweig Pechofen über die Straße gerannt. Durch den Aufprall überschlug sich der PKW und blieb auf der Seite in einem Graben liegen. Der Fahrer (57) überstand den Unfall unverletzt. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht.

