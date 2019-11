Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Toiletten beschädigt

Jena (ots)

Zweimal wurden am Sonntagmorgen Beschädigungen an öffentlichen Toiletten festgestellt. So haben unbekannte Täter in der Toilette auf dem Markt die Tür einer Kabine in der Herrentoilette herausgerissen. Die zweite Beschädigung betrifft eine Tür der Herrentoilette auf der Rasenmühleninsel, wo vermutlich dagegen getreten wurde.

