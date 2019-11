Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß mit Streifenwagen

Weimar (ots)

Sonntagmittag sind an der Kreuzung Berkaer Straße / Rudolf Breitscheid Straße ein Dacia und ein Streifenwagen der Polizei zusammengestoßen. Der Streifenwagen war mit Sondersignal unterwegs, was von der Fahrerin des Dacia zu spät bemerkt wurde. Die 62 Jahre alte Frau kam anschließend mit einem Schock ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von je 5000 Euro. Ursache für die Blaulichtfahrt war die Meldung über ein entlaufenes Kalb zwischen Bad Berka und Tiefengruben, das einem Busfahrer fast unter die Räder gekommen war.

Die Polizei Weimar bittet unter der Rufnummer 03643-8820 um weitere Zeugenhinweise zu dem Unfall.

