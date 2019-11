Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall und wird dabei verletzt

Eisenberg (ots)

Am Sonntag, 10.11.2019, gegen 03:40 Uhr, wollte sich in Eisenberg ein 40-jähriger Fahrer eines BMW 520 einer Verkehrskontrolle entziehen. Der Mann missachtete das Anhaltesignal der Polizei und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hartmannsdorf davon. In der Ortslage Kursdorf verlor er aufgrund der Geschwindigkeit die Gewalt über sein Fahrzeug und kollidiert mit einem Geländer, wodurch der PKW ins Schleudern geriet und letztendlich gegen einen Telefonmast stieß. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, am PKW entstand Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Einfluss von Drogen stand. Der BMW war nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen ausgestattet. Der 40-jährige muss nun mit mehreren Anzeigen gegen ihn rechnen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell