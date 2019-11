Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsbehinderungen am Samstag wegen Veranstaltungen

Jena (ots)

Am kommenden Samstag kann es in Jena aufgrund zahlreicher Veranstaltungen zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet kommen.

Im Rahmen der Aktion "Klang der Stolpersteine" gibt es verschiedene Konzerte und Aufführungen an den entsprechenden Orten. Danach ist die zentrale Gedenkveranstaltung anlässlich der Pogromnacht angemeldet. Ab 19.00 Uhr erfolgt die Kranzniederlegung an der Erinnerungstafel am Westbahnhof, Gleis 1. Die Teilnehmer begeben sich danach über die Westbahnhof-Straße und den Haeckel-Platz, Teichgraben bis zum Markt und dem Kirchplatz.

Ab 17.00 Uhr gibt es im Damenviertel einen Lampions Umzug.

Zahlreiche Polizeibeamte werden im Einsatz sein und alle Veranstaltungen begleiten und absichern.

