Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 06.11.2019

Apolda (ots)

Vom 04.11. zum 05.11.2019 drangen unbekannte Täter gewaltsam über die Tür in eine Garage in Apolda, Utenbacher Straße ein und entwendeten zwei Quads und einen Nußkasten, Gesamtschaden ca. 17.000 EUR.

Durch einen Spaziergänger wurde am Dienstag, gegen 18:00 Uhr ein Quad an der Bushaltestelle, bei der Gartenanlage Gute Hoffnung in Apolda, Utenbacher Straße aufgefunden. Er verständigte die hiesige Polizeidienststelle. Das Quad konnte der oben angeführten Diebstahlshandlung zugeordnet und dem Eigentümer wieder übergeben werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Kurz vor 06:30 Uhr, am 05.11.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Audi die B87, aus Richtung Eckartsberga kommend nach Rannstedt. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Fahrer eines Pkw Skoda die Landstraße von Gebstedt aus zur B87 und bog nach links in Richtung Eckartsberga ab. Der Skoda-Fahrer räumte jedoch nicht die Vorfahrt ein und stieß mit dem Audi zusammen. Der Fahrer im Audi wurde durch den Zusammenstoß verletzt und zur Behandlung in das Apoldaer Klinikum eingeliefert.

In der Zeit von 07:00 bis 13:00 Uhr, am 06.11.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 87 am Abzweig Mattstedt durch. 28 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen einen Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 100 km/h bei erlaubten 70 km/h.

