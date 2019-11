LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 05.11.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Am vergangenen Wochenende schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe am Versorgungsbungalow auf dem Sportplatz der Gemeine Großheringen ein, Sachschaden 200 EUR.

Gegen 18:15 Uhr, am 04.11.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Opel die Landstraße von Kösnitz nach Stobra. Auf Höhe der Einfahrt zum Wirtschaftsweg, welcher in Richtung Stiebritz führt, wollte Fahrer des Opels nach links abbiegen. In dem Moment wurde er von einem Fahrzeugführer überholt. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne anzuhalten und somit pflichtwidrig, mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle in Richtung Stobra. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

