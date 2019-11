Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 04.11.2019

Apolda (ots)

Vom Freitag zum Samstag entfernten unbekannte Täter die Schrauben der Scharniere und stellten die Eingangstür der Laube, in einem Garten der Apoldaer Wielandstraße, zur Seite. Danach betraten der oder die Täter den Innenbereich. Nach einer ersten Übersicht wurde nichts entwendet. Der beim Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf 100 EUR geschätzt.

In den Nachtstunden vom 02.11. zum 03.11.2019 gelangten unbekannte Täter auf ein Anwesen in Kromsdorf, Schöndorfer Weg und verschafften sich über ein Kellerfenster Zugang zum Keller. Hieraus wurden Elektrowerkzeuge im Wert von 1.500 EUR entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Sonntagvormittag befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel mit ihrem Fahrzeug die Obere Markstraße in Bad Sulza und wollte über den Abzweig Markt in die Untere Marktstraße fahren. Hier verpasste sie den Abzweig. Daraufhin setzte sie ein Stück zurück und stieß beim Rangieren gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW Golf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstanden Unfallschäden in Höhe von 2.500 EUR.

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend im Stadtgebiet von Bad Sulza nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei einem 27jährigen Fahrzeugführer wahr. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

