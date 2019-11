Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Waschmaschinendiebe gestellt

Eisenberg (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei durch aufmerksame Bürger darüber informiert, dass zwei Jugendliche eine Waschmaschine von einem Firmengelände eines Elektronikgeschäftes entwendet haben und damit gerade durch Eisenberg laufen. Durch die hinzugerufene Polizei konnten die beiden Diebe noch in der Nähe festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um zwei 14 und 16-jährige slowakische Brüder aus Eisenberg welche davon ausgingen, dass die Waschmaschine Schrott sei. Nachdem die Daten der Jugendlichen erhoben wurden, trugen die Beiden die Waschmaschine zurück auf das Firmengelände. Die Brüder wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an den Vater übergeben.

