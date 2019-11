Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Trunkenheitsfahrten bei einer Technoveranstaltung im Jugendwaldheim in Bad Klosterlausnitz erwischt

Bad Klosterlausnitz (ots)

Bei umfangreichen Verkehrskontrollen im Bereich Bad Klosterlausnitz konnten insgesamt zwei Autofahrer und ein Fahrradfahrer festgestellt werden, welche berauscht am Straßenverkehr teilnahmen.Ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz fuhr von einer Musikveranstaltung weg, obwohl er einen Atemalkoholwert von 1,45 Promille hatte. Der Mann muss künftig zu Fuß laufen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Wenig später kam ein 36-jähriger Fahrradfahrer in die Verkehrskontrolle gefahren, welcher augenscheinlich nicht mehr in der Lage war, sein Fahrrad sicher zu bedienen. Beim Hereinfahren in die Kontrollstelle kollidierte der Radfahrer beinahe mit einem bereits stehenden Auto. Ein Drogentest mit ihm reagierte positiv auf den Konsum von Methamphetaminen. Am selben Morgen und an der gleichen Stelle wurde ein 45-jähriger VW- Fahrer kontrolliert. Auch hier reagierte ein Drogentest positiv auf die Einnahme von Amphetaminen. Dem 45-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei den beiden Autofahrern sowie dem Radfahrer wurden Blutentnahmen angeordnet. Sie erwarten neben einem Fahrverbot auch Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell